Полесье изменило эмблему. В центре лого - волк

Житомирское "Полесье" представило свою новую эмблему и стилистику. Главным элементом лого стала голова волка. Напомним, что именно этот зверь является талисманом клуба. Еще одним существенным изменением является возвращение исторической круглой формы щита. Основными цветами стали зеленый и черный. Также на эмблеме присутствуют желтый и белый цвета.

Кроме этого, "Полесье" создало набор фирменной графики, на основе которой будет изменен дизайн всех клубных атрибутов: форма, экипировка, клубный автобус, мерч.

Разработкой логотипа и брендбука занималось брендинговое агентство "Brendari" из Ивано-Франковска. В ее активе есть несколько созданных логотипов для украинских клубов.