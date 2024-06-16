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Полесье изменило эмблему. В центре лого - волк

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Полесье изменило эмблему. В центре лого - волк

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Житомирское "Полесье" представило свою новую эмблему и стилистику. Главным элементом лого стала голова волка. Напомним, что именно этот зверь является талисманом клуба. Еще одним существенным изменением является возвращение исторической круглой формы щита. Основными цветами стали зеленый и черный. Также на эмблеме присутствуют желтый и белый цвета.

Кроме этого, "Полесье" создало набор фирменной графики, на основе которой будет изменен дизайн всех клубных атрибутов: форма, экипировка, клубный автобус, мерч.

Разработкой логотипа и брендбука занималось брендинговое агентство "Brendari" из Ивано-Франковска. В ее активе есть несколько созданных логотипов для украинских клубов.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Romerik (YNWA)
16.06.2024 в 17:55
Вулвергемптон Житомир
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
16.06.2024 в 17:55
Вулвергемптон Житомир
Ответить
1
0

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