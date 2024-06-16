Полесье изменило эмблему. В центре лого - волк
Может напомнить другие клубы
instagram.com/fcpolissya
Житомирское "Полесье" представило свою новую эмблему и стилистику. Главным элементом лого стала голова волка. Напомним, что именно этот зверь является талисманом клуба. Еще одним существенным изменением является возвращение исторической круглой формы щита. Основными цветами стали зеленый и черный. Также на эмблеме присутствуют желтый и белый цвета.
Кроме этого, "Полесье" создало набор фирменной графики, на основе которой будет изменен дизайн всех клубных атрибутов: форма, экипировка, клубный автобус, мерч.
Разработкой логотипа и брендбука занималось брендинговое агентство "Brendari" из Ивано-Франковска. В ее активе есть несколько созданных логотипов для украинских клубов.
Популярное сейчас
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Экс-звезда Шахтера Чиприан Марика дал прогноз на матч Румыния – Украина
- Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
- Сырский: Враг наступает по всему фронту, сосредоточившись на двух направлениях
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
Комментарии 1