Источник: Металлист 1925 планирует попрощаться с 6-ю игроками. Среди них - капитан Габелок и Русин
Скрипник готовится к новому сезону
Фото: metalist1925.com
Как сообщает ТаТоТаке, "Металлист 1925" планирует отпустить 6-х игроков. В частности речь идет о капитане команды Артеме Габелко и Ростиславе Русине.
Также источник информирует, что клуб выставил на трансфер Вадима Червака и Константина Бычека. Дмитрий Кравченко сейчас восстанавливается от травмы, поэтому начнет межсезонье во второй команде.
Напомним, что "Металлист 1925" занял последнее, 16-е место в УПЛ сезона 2023/24 годов. Из-за этого харьковчан понизили в классе - они опустились в Первую лигу.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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