  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник: Металлист 1925 планирует попрощаться с 6-ю игроками. Среди них - капитан Габелок и Русин
В тренде

Источник: Металлист 1925 планирует попрощаться с 6-ю игроками. Среди них - капитан Габелок и Русин

Общие новости

Скрипник готовится к новому сезону

Источник: Металлист 1925 планирует попрощаться с 6-ю игроками. Среди них - капитан Габелок и Русин

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Как сообщает ТаТоТаке, "Металлист 1925" планирует отпустить 6-х игроков. В частности речь идет о капитане команды Артеме Габелко и Ростиславе Русине.

Также источник информирует, что клуб выставил на трансфер Вадима Червака и Константина Бычека. Дмитрий Кравченко сейчас восстанавливается от травмы, поэтому начнет межсезонье во второй команде.

Напомним, что "Металлист 1925" занял последнее, 16-е место в УПЛ сезона 2023/24 годов. Из-за этого харьковчан понизили в классе - они опустились в Первую лигу.

По теме
yellow-arrow
Верес проведет 7 спаррингов во время летнего межсезонья. Известно с кем
yellow-arrow
С Сиканом-капитаном. Украина U23 объявила стартовый состав на финал международного турнира
yellow-arrow
Забарный - о выступлении на Евро: Я чувствую ответственность за свои действия, но я не волнуюсь за свою игру
Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Кравченко Артем Габелок ТаТоТаке Ростислав Русин Константин Бычек Вадим Червак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости