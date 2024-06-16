Источник: Металлист 1925 планирует попрощаться с 6-ю игроками. Среди них - капитан Габелок и Русин

Как сообщает ТаТоТаке, "Металлист 1925" планирует отпустить 6-х игроков. В частности речь идет о капитане команды Артеме Габелко и Ростиславе Русине.

Также источник информирует, что клуб выставил на трансфер Вадима Червака и Константина Бычека. Дмитрий Кравченко сейчас восстанавливается от травмы, поэтому начнет межсезонье во второй команде.

Напомним, что "Металлист 1925" занял последнее, 16-е место в УПЛ сезона 2023/24 годов. Из-за этого харьковчан понизили в классе - они опустились в Первую лигу.