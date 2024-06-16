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Верес проведет 7 спаррингов во время летнего межсезонья. Известно с кем

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Верес проведет 7 спаррингов во время летнего межсезонья. Известно с кем

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровенский "Верес" сообщил о планах на летнее межсезонье. Футболисты выйдут из отпуска 25-го июня. До начала нового сезона команда планирует провести 7 спаррингов с клубами УПЛ, Первой лиги и Второй лиги.

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График контрольных матчей:

  • 29.06. - "Рух" - "Верес" (во Львове)
  • 03.07. - "Верес" - "Звягель" (в Ровно)
  • 10.07. - "Верес" - "Полесье" (в Ровно)
  • 14.07. - "Верес" - "Нива" Т (в Ровно)
  • 21.07. - "Колос" - "Верес" (в Ковалевке)
  • 23.07. - "Локомотив" - "Верес" (в Киеве)
  • 26.07. - "Оболонь" - "Верес" (в Киеве)

Сезон 2023/24 ривненчане завершили в УПЛ на 13-м месте. В матчах плей-офф за элитный дивизион одолели "Эпицентр" (общий счет - 4:2).

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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