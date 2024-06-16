Верес проведет 7 спаррингов во время летнего межсезонья. Известно с кем
Команды на любой вкус
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" сообщил о планах на летнее межсезонье. Футболисты выйдут из отпуска 25-го июня. До начала нового сезона команда планирует провести 7 спаррингов с клубами УПЛ, Первой лиги и Второй лиги.
График контрольных матчей:
- 29.06. - "Рух" - "Верес" (во Львове)
- 03.07. - "Верес" - "Звягель" (в Ровно)
- 10.07. - "Верес" - "Полесье" (в Ровно)
- 14.07. - "Верес" - "Нива" Т (в Ровно)
- 21.07. - "Колос" - "Верес" (в Ковалевке)
- 23.07. - "Локомотив" - "Верес" (в Киеве)
- 26.07. - "Оболонь" - "Верес" (в Киеве)
Сезон 2023/24 ривненчане завершили в УПЛ на 13-м месте. В матчах плей-офф за элитный дивизион одолели "Эпицентр" (общий счет - 4:2).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Украина разгромила Молдову, Довбик договаривается с грандом, Роналду обновил рекорд. Главные новости за 11 июня
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн