Миколенко не сыграет с Румынией, Англия начинает с победы, поражение Польши. Главные новости за 16 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 июня

Фланговый защитник сборной Украины Виталий Миколенко не сыграет в стартовом матче национальной команды с Румынией на Евро-2024. Об этом сообщил Сергей Ребров. "Повреждение не восстанавливается за один-два дня. Он точно не сыграет завтра. Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в наш состав", – сказал тренер сборной Украины на пресс-конференции.

Один из фаворитов Евро-2024 сборная Англии скромно победила Сербию в первом туре. Гол Джуда Беллингема остался единственным в матче (1:0). После перерыва Кейн попал в перекладину, но и у Сербии были шансы, и в конце игры Англия отбивалась. Однако – все же победила. Англия возглавила группу С после первого тура, Сербия – на последнем месте.

В другом матче группы C Дания и Словения победителя не определили. Скандинавская сборная была впереди благодаря голу Кристиана Эриксена, но словенцы во втором тайме сравняли счет усилиями Эрика Янжа. В итоге – 1:1.

Сборная Польши не смогла набрать очки в матче с Нидерландами, хотя ввела в счете. Нападающий Адам Букса удачно сыграл на угловом и вывел Польшу вперед в первом тайме. Однако еще до перерыва Коди Гакпо отыграл один гол, а победу Нидерландам на 83-й минуте принес суперсаб Ваут Вегхорст – 2:1.

Команда Руслана Ротаня взяла престижный летний трофей Tournoi Maurice Revello, победив в финале Кот-д'Ивуар. Украина была впереди 2:0 благодаря голам Дениса Шостака и Максима Хланя, однако соперник отыгрался – дубль сделал 18-летний форвард Патрик Уотро. В серии пенальти Украина не забила один раз, а Кот-д'Ивуар промахнулся дважды. Последний удар исполнил Арсений Батагов – 2:2 и 5:4 в серии пенальти.

Житомирское "Полесье" объявило о досрочном расторжении контракта с защитником Василием Кравцом. Воспитанник "Карпат" выступал за "Полесье" с марта этого года и всего провел за житомирскую команду семь матчей.