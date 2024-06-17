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Силы Обороны ликвидировали еще 1080 оккупантов за сутки - Генштаб

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78 единиц техники

Силы Обороны ликвидировали еще 1080 оккупантов за сутки - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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В течение предыдущих суток потери российская армия потеряла 1080 военных, а также 2 танка и 14 артиллерийских систем.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 527390 (+1080) человек,
  • танков - 7958 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 15287 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 13927 (+14) ед,
  • РСЗО - 1104 (+0) ед,
  • средства ПВО - 853 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8),
  • крылатые ракеты - 2296 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24) ед,
  • специальная техника - 2337 (+12).

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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