Силы Обороны ликвидировали еще 1080 оккупантов за сутки - Генштаб
78 единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
В течение предыдущих суток потери российская армия потеряла 1080 военных, а также 2 танка и 14 артиллерийских систем.
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 527390 (+1080) человек,
- танков - 7958 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 15287 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 13927 (+14) ед,
- РСЗО - 1104 (+0) ед,
- средства ПВО - 853 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8),
- крылатые ракеты - 2296 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24) ед,
- специальная техника - 2337 (+12).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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