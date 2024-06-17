Канада объявила о пакете помощи Украине на 38,1 млн долларов

Канада выделила Украине пакет помощи в размере 52,4 млн канадских долларов (ориентировочно 38,1 млн долларов США). Об этом объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время Саммита в Швейцарии, сообщается его пресс-служба.

Помощь включает $10,9 млн на поддержку уязвимых детей, молодежи из группы риска и реинтеграцию перемещенных детей, которые возвращаются в Украину, а также улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений; повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести лиц; поддержку мужчин, которые пережили сексуальное насилие в условиях конфликта; поддержку мужчин, которые недавно были перемещены из Украины.

$14,5 млн. правительство выделит на поддержку неотложных усилий Украины по восстановлению поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Еще $11,2 млн. будет инвестировано в: Международный валютный фонд для усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине получить техническую помощь и обучение, необходимое для экономических реформ и вступления в Европейский союз; на улучшение возможности Украины безопасно очистить свою территорию от мин и других взрывоопасных пережитков войны; на предоставление правительству Украины техпомощи со стороны экспертов правительства Канады в секторах юстиции и энергетики.

Кроме того, Канада выделит $1,5 млн на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии.