Атака дронов в России: под удар попали военные объекты в трёх областях
Известны цели
фото из свободных источников
Украинские дроны в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в спецслужбах.
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По словам собеседника, в ходе операции были использованы дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.
Источник рассказал, что целью атаки был Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Эти компании страна-агрессор использует в военных целях. Известно, что в районе этих объектов раздавались взрывы, а также местные сообщали о "работе ПВО".
Пока информация о последствиях атаки уточняется.
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