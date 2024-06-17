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Атака дронов в России: под удар попали военные объекты в трёх областях

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Известны цели

Атака дронов в России: под удар попали военные объекты в трёх областях

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские дроны в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

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По словам собеседника, в ходе операции были использованы дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник рассказал, что целью атаки был Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Эти компании страна-агрессор использует в военных целях. Известно, что в районе этих объектов раздавались взрывы, а также местные сообщали о "работе ПВО".

Пока информация о последствиях атаки уточняется.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 12:44
привыкайте или прекратите воевать против Украины --простому народу это не надо
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 12:44
привыкайте или прекратите воевать против Украины --простому народу это не надо
Ответить
0
0

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