  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. С F-16 время будет играть в пользу Украины - Сырский
В тренде

С F-16 время будет играть в пользу Украины - Сырский

Общие новости

Появление истребителей изменит ситуацию

С F-16 время будет играть в пользу Украины - Сырский

Ukraine World news

Новина українською
Командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что в результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том же числе и истребителей F-16 - время будет играть в пользу Украины.

"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - отметил главнокомандующий ВСУ.

С 10 мая продолжается активное российское наступление в Харьковской области, однако во время Саммита мира 16 июня Зеленский сказал, что благодаря украинским воинам ситуация уже улучшилась.
По теме
yellow-arrow
Атака дронов в России: под удар попали военные объекты в трёх областях
yellow-arrow
Канада объявила о пакете помощи Украине на 38,1 млн долларов
yellow-arrow
Силы Обороны ликвидировали еще 1080 оккупантов за сутки - Генштаб
ВСУ Александр Сырский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости