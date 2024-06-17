С F-16 время будет играть в пользу Украины - Сырский
Появление истребителей изменит ситуацию
Ukraine World news
Командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что в результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том же числе и истребителей F-16 - время будет играть в пользу Украины. "Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - отметил главнокомандующий ВСУ. С 10 мая продолжается активное российское наступление в Харьковской области, однако во время Саммита мира 16 июня Зеленский сказал, что благодаря украинским воинам ситуация уже улучшилась.
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Опубликовал: Александр Бураков
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