Украинские военные затрофеили российский "танк-сарай" и взяли в плен его экипаж
Теперь Т-62 будет уничтожать россиян
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Бойцы 22 механизированной бригады в районе Клещеевки на Бахмутском направлении затрофеили российский Т-62, над которым был наварен так называемый "сарай" из металлических листов, и взяли в плен его экипаж.
"Около 4 утра наши пехотинцы получили команду зайти в определенную точку, где уже был остановлен российский танк. Его удалось остановить благодаря арте и нашему подразделению беспилотных систем - они гоняли его ночью, дезориентировав. То есть танк был поражен и дезориентирован.
Наши пехотинцы пленили двух россиян. Один сидел с гранатой, хотел себя взорвать, но дипломатическими усилиями удалось убедить его жить и сдаться в плен. Третий россиянин выскочил и убежал, его взяли в плен наши соседи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что отныне "танк-сарай" Т-62 будет уничтожать россиян.
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