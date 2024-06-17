Украинские военные затрофеили российский "танк-сарай" и взяли в плен его экипаж

Бойцы 22 механизированной бригады в районе Клещеевки на Бахмутском направлении затрофеили российский Т-62, над которым был наварен так называемый "сарай" из металлических листов, и взяли в плен его экипаж.

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"Около 4 утра наши пехотинцы получили команду зайти в определенную точку, где уже был остановлен российский танк. Его удалось остановить благодаря арте и нашему подразделению беспилотных систем - они гоняли его ночью, дезориентировав. То есть танк был поражен и дезориентирован.

Наши пехотинцы пленили двух россиян. Один сидел с гранатой, хотел себя взорвать, но дипломатическими усилиями удалось убедить его жить и сдаться в плен. Третий россиянин выскочил и убежал, его взяли в плен наши соседи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отныне "танк-сарай" Т-62 будет уничтожать россиян.