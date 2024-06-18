Ужасная игра Украины, сенсационное поражение Бельгии, победа Франции. Главные новости за 17 июня

Вашему вниманию все самые важные и интересные новости за понедельник, 17 июня от UA-Футбол.

Подопечные Сергея Реброва сыграли свой первый матч на Чемпионате Европы 2024 года. Украинцы подходили к матчу в качестве фаворитов, но разочаровали всю страну – 0:3. В составе наших соперников забивали Станчу, Марин и Дрегуш. В этом противостоянии у сборной Украины вообще ничего не получалось. Очень много вопросов, а ответов нет.

Настоящей сенсацией завершилась игра во Франкфурте между бельгийцами и словаками. Словакия благодаря голу Шранца в дебюте противостояния победила – 1:0. Отметим, что Лукаку дважды отправлял мяч в сетку, но после просмотра VAR голы были отменены. Таким образом, Бельгия проигрывает впервые за 16 матчей. После первого тура по три очка у Румынии и Словакии, а у Бельгии и Украины - ноль.

В матче группы D встречались сборная Франции и Австрии. Игра для одних из главных фаворитов Евро была очень непростой. Ключевой эпизод в противостоянии произошел в конце первого тайма, когда Максимилиан Вебер срезал мяч в собственные ворота – 0:1. Таким образом подопечные Дешама стартуют с победы. У Франции и Нидерландов по три очка, а у Австрии и Польши - ни одного.

С 1 июля защитник Василий Кравец официально станет игроком харьковского "Металлиста 1925". Соглашение будет рассчитано на два года. Кравец - воспитанник "Карпат". В сезоне 2022-23 26-летний латераль уже работал под руководством Виктора Скрипника в "Ворскле". В прошлом сезоне Василий играл за "Полесье".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче против Румынии вышел на поле на 63-й минуте. Таким образом, Андрей стал первым игроком сборной Украины, сыгравшим на четырех Евро. Это 12-й матч для Ярмоленко на чемпионатах Европы, в которых он забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Воспитанник "Севильи" Серхио Рамос покидает свой родной клуб этим летом. Опытный защитник сообщил руководству, что не останется в клубе на следующий сезон. В общей сложности за свой родной клуб испанец провел 87 матчей, где отметился 10 голами и результативной передачей. Сегодня опытный защитник попрощается с клубом на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан".