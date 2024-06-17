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В том числе и футбол. Суспільне покажет в Украине Олимпиаду-2024

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В том числе и футбол. Суспільне покажет в Украине Олимпиаду-2024

фото из свободных источников

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Суспільне станет официальным транслятором Олимпийских игр-2024, а также транслятором Паралимпийских игр-2024. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже, а Украина уже официально подтвердила свое участие - и в Олимпийских, и в Паралимпийских играх.

Первой трансляцией из Парижа-2024 станет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака - он состоится 24 июля, в 20:00.

Церемония открытия Олимпиады запланирована на 26 июля, а продлятся соревнования - с 27 июля по 11 августа. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.

Общее количество украинских спортсменов, которые уже получили лицензию на Олимпиаду-2024 - 105 человек, а на Паралимпиаду-2024 - 113 человек.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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