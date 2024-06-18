Россия потеряла за сутки еще 1230 военных и 32 артсистемы - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1230 оккупантов. Кроме того, было выведено из строя 126 единиц боевой техники врага.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 18.06.24: