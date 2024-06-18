Россия потеряла за сутки еще 1230 военных и 32 артсистемы - Генштаб
ВСУ продолжает выполнять свои задачи
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1230 оккупантов. Кроме того, было выведено из строя 126 единиц боевой техники врага.
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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 18.06.24:
- личного состава - 528620 (+1230) человек ликвидировано
- танков - 7974 (+16)
- боевых бронированных машин - 15307 (+20)
- артиллерийских систем - 13959 (+32)
- РСЗО - 1104 (0)
- средства ПВО - 853 (0)
- самолетов - 359 (0)
- вертолетов - 326 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20)
- крылатые ракеты - 2297 (+1)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40)
- специальная техника - 2344 (+7)
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