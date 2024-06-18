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Россия потеряла за сутки еще 1230 военных и 32 артсистемы - Генштаб

Общие новости

ВСУ продолжает выполнять свои задачи

Россия потеряла за сутки еще 1230 военных и 32 артсистемы - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1230 оккупантов. Кроме того, было выведено из строя 126 единиц боевой техники врага.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 18.06.24:

  • личного состава - 528620 (+1230) человек ликвидировано
  • танков - 7974 (+16)
  • боевых бронированных машин - 15307 (+20)
  • артиллерийских систем - 13959 (+32)
  • РСЗО - 1104 (0)
  • средства ПВО - 853 (0)
  • самолетов - 359 (0)
  • вертолетов - 326 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20)
  • крылатые ракеты - 2297 (+1)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40)
  • специальная техника - 2344 (+7)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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