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Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 ударных шахедов

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Сбивали в двух областях

Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 ударных шахедов

Фейсбук/Анатолій Штефан

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В ночь на 18 июня 2024 года противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района российского Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

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Опубликовал: Александр Бураков
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