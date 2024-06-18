Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 ударных шахедов
Сбивали в двух областях
Фейсбук/Анатолій Штефан
В ночь на 18 июня 2024 года противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района российского Приморско-Ахтарска.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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