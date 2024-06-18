  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Атака дронов на две российских нефтебазы: возможно, работали ракеты Нептун
В тренде

Атака дронов на две российских нефтебазы: возможно, работали ракеты Нептун

Общие новости
Обновлено

Недалеко с государственной границей

Атака дронов на две российских нефтебазы: возможно, работали ракеты Нептун

ASTRA

Новина українською

В ночь на 18 июня в Азове Ростовской области раздавались взрывы - беспилотники атаковали нефтебазу, от чего образовалось возгорание на резервуарах с нефтепродуктами, которое по состоянию на утро не могли потушить в течение нескольких часов. Также пожар фиксировали на заводе по производству метанола.

Впоследствии стало известно, что под атаку беспилотников попала не одна, а сразу две нефтебазы.

Еще одна атакованная этой ночью нефтебаза расположена в Темрюкском районе Краснодарского края. Российские источники указывают, что там ночью 18 июня также раздавались взрывы, однако российские власти ничего по этому поводу не комментировали. Российский источник выяснил, что атаковать удалось терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит" в поселке Чушка. Там также обошлось, по сообщениям росСМИ, без пострадавших. Отмечается, что по предварительным данным для удара могли быть использованы ракеты "Нептун".

По теме
yellow-arrow
Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 ударных шахедов
yellow-arrow
Россия потеряла за сутки еще 1230 военных и 32 артсистемы - Генштаб
yellow-arrow
Ужасная игра Украины, сенсационное поражение Бельгии, победа Франции. Главные новости за 17 июня
Украина нефтебаза война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Апостроф
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости