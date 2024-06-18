Атака дронов на две российских нефтебазы: возможно, работали ракеты Нептун

В ночь на 18 июня в Азове Ростовской области раздавались взрывы - беспилотники атаковали нефтебазу, от чего образовалось возгорание на резервуарах с нефтепродуктами, которое по состоянию на утро не могли потушить в течение нескольких часов. Также пожар фиксировали на заводе по производству метанола.

Впоследствии стало известно, что под атаку беспилотников попала не одна, а сразу две нефтебазы.

Еще одна атакованная этой ночью нефтебаза расположена в Темрюкском районе Краснодарского края. Российские источники указывают, что там ночью 18 июня также раздавались взрывы, однако российские власти ничего по этому поводу не комментировали. Российский источник выяснил, что атаковать удалось терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит" в поселке Чушка. Там также обошлось, по сообщениям росСМИ, без пострадавших. Отмечается, что по предварительным данным для удара могли быть использованы ракеты "Нептун".