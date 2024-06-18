Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну - Белый Дом
Решение вопроса зависит от исхода войны
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Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну с Россией. В то же время США делают все возможное, чтобы убедиться, что украинцы смогут это сделать.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге Белого дома, написало ведомство в Х.
"Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну.
Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса.
Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО - это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь", - сказал Кирби.
Он также отметил, что после окончания войны у Украины "все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа".
Напомним, что нынешний саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля в Вашингтоне в Соединенных Штатах.
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