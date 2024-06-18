Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну - Белый Дом

Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну с Россией. В то же время США делают все возможное, чтобы убедиться, что украинцы смогут это сделать.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге Белого дома, написало ведомство в Х.

"Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну. Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса. Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО - это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь", - сказал Кирби.

Он также отметил, что после окончания войны у Украины "все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа".

Напомним, что нынешний саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля в Вашингтоне в Соединенных Штатах.