Италия в рамках нового пакета передаст Украине SAMP/T , остальное содержание - секрет

Италия предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи. Полное содержание пакета держат в секрете.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24.

У министра в ходе слушаний перед членами комитетов по иностранным делам Палаты депутатов и Сената Италии поинтересовались, будет ли новый пакет военной помощи Украине включать дальнобойные ракеты.

"Он (пакет - ред.) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность", - ответил глава МИД.

Таяни согласился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, что если снять секретность с военной помощи Украине, которую ввело предыдущее правительство, то таких проблемных вопросов больше не будет. Это касается и стоимости переданной помощи.

"Единственное, что известно, - это то, что для защиты неба над Украиной будет отправлена оборонительная батарея SAMP/T", - добавил министр.

Напомним, сегодня, 18 июня, итальянское издание Fatto Quotidiano написало о том, что Италия может предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках нового пакета военной помощи.