Два украинских арбитра будут работать на матче Евро-2024 Дания - Англия

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке группового раунда Евро-2024 в группе С Дания - Англия. Об этом информирует сайт УЕФА.

Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, а Беркут - резервного лайнсмена.

Напомним, что поединок состоится 20 июня во Франкфурте на стадионе "Франкфурт Арена" (начало - в 19:00 по Киеву).