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Два украинских арбитра будут работать на матче Евро-2024 Дания - Англия

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Николай Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи

Два украинских арбитра будут работать на матче Евро-2024 Дания - Англия

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке группового раунда Евро-2024 в группе С Дания - Англия. Об этом информирует сайт УЕФА.

Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, а Беркут - резервного лайнсмена.

Напомним, что поединок состоится 20 июня во Франкфурте на стадионе "Франкфурт Арена" (начало - в 19:00 по Киеву).

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Англия Дания Николай Балакин
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
18.06.2024 в 18:01
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
18.06.2024 в 18:01
Ще ці обсеруться.
Ответить
0
0

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