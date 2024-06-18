Два украинских арбитра будут работать на матче Евро-2024 Дания - Англия
Николай Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи
Фото: dynamomania.com
Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке группового раунда
Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, а Беркут - резервного лайнсмена.
Напомним, что поединок состоится 20 июня во Франкфурте на стадионе "Франкфурт Арена" (начало - в 19:00 по Киеву).
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Источник:UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
18.06.2024 в 18:01
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