Силы обороны за сутки уничтожили 1130 оккупантов и 48 артсистем - Генштаб
Минус 162 единицы техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки российская армия потеряла на войне в Украине еще 1130 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 529 750 (+1 130) человек,
- танков - 7 984 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 15 319 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 14 007 (+48) ед,
- РСЗО - 1 104 (+0) ед,
- средств ПВО - 857 (+4) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 221 (+34) ед,
- крылатых ракет - 2 297 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 078 (+47) ед,
- специальной техники - 2 351 (+7) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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