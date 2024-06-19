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Силы обороны за сутки уничтожили 1130 оккупантов и 48 артсистем - Генштаб

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Минус 162 единицы техники

Силы обороны за сутки уничтожили 1130 оккупантов и 48 артсистем - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки российская армия потеряла на войне в Украине еще 1130 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 529 750 (+1 130) человек,
  • танков - 7 984 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 15 319 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 14 007 (+48) ед,
  • РСЗО - 1 104 (+0) ед,
  • средств ПВО - 857 (+4) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 221 (+34) ед,
  • крылатых ракет - 2 297 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 078 (+47) ед,
  • специальной техники - 2 351 (+7) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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