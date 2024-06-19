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ПВО ночью уничтожила 19 ударных шахедов

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Было запущено 21 БпЛА

ПВО ночью уничтожила 19 ударных шахедов

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь на 19 июня российская оккупационная армия запустила по территории Украины 21 ударный беспилотник с
направлений Приморско-Ахтарск - РФ и мыс Чауда - Крым.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

В результате боевой работы сбито 19 "шахедов" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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