ПВО ночью уничтожила 19 ударных шахедов
Было запущено 21 БпЛА
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 19 июня российская оккупационная армия запустила по территории Украины 21 ударный беспилотник с
направлений Приморско-Ахтарск - РФ и мыс Чауда - Крым.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
В результате боевой работы сбито 19 "шахедов" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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