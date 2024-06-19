Дания объявила об очередном пакете военной помощи Украине

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи. Он является уже 19-м по счету.

Об этом сообщает Минобороны Дании.

Как отмечают в минстерстве, пакет предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и передачам со стороны союзной оборонной промышленности.

"Среди прочего, больше оборудования для поддержки самолетов F-16, переданных Данией.

Благодаря последнему пакету помощи мы оказываем максимально возможную поддержку для нужд Украины на поле боя здесь и сейчас. Но мы также имеем обязательства Дании по безопасности поддерживать Украину следующие 10 лет, поэтому мы создали датскую модель помощи через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - отметил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.

С помощью этой инициативы мы выполняем сильное желание Украины и укрепляем и украинскую, и европейскую безопасность. Поэтому Дания будет продолжать расширять наши возможности по поддержке украинской оборонной промышленности, и мы также рады тому вниманию, которое это получило в ЕС и других странах", - добавил глава МИД Трольс Лунд Поульсен.