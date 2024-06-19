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F-16 от США будут базироваться на территории Украины - Белый дом

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F-16 от США будут базироваться на территории Украины - Белый дом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Истребители F-16, переданные Украине, будут базироваться на украинской территории, заявил советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан в интервью PBS.

"Планируется поставить F-16 в Украину. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (США Джозеф Байден - ИФ-У) и президент Зеленский, подтвердило это утверждение: мы хотим помочь Украине получить этот потенциал. Это должен быть потенциал, базирующийся в Украине", - пояснил Салливан.

Ранее сообщалось, что истребители будут базироваться не на территории страны.
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Источник:
PBS
Опубликовал: Александр Бураков
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