F-16 от США будут базироваться на территории Украины - Белый дом

Истребители F-16, переданные Украине, будут базироваться на украинской территории, заявил советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан в интервью PBS.

"Планируется поставить F-16 в Украину. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (США Джозеф Байден - ИФ-У) и президент Зеленский, подтвердило это утверждение: мы хотим помочь Украине получить этот потенциал. Это должен быть потенциал, базирующийся в Украине", - пояснил Салливан.

Ранее сообщалось, что истребители будут базироваться не на территории страны.