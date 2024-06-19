ВР поддержала в первом чтении закон о создании Военной полиции
Военную полицию планируют комплектовать из состава ВСУ
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Верховная Рада в среду, 19 июня, приняла за основу законопроект №6569-д о создании Военной полиции.
ОБ этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.
Военная полиция будет создана как военное формирование с правоохранительными функциями, которое будет иметь задачи обеспечения правопорядка и военной дисциплины. Она будет состоять из военнослужащих, государственных служащих и работников.
Военную полицию планируют комплектовать из состава ВСУ. Эти формирования не могут превышать 1,5% численности Вооруженных сил.
Законопроект №6569-д имеет целью создание военной полиции как формирования с правоохранительными функциями, входящего в состав сектора безопасности и обороны.
Ее основное назначение - обеспечивать правопорядок и воинскую дисциплину в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.
В частности, военная полиция будет выявлять и предотвращать правонарушения в вышеупомянутых ведомствах, обеспечивать правопорядок и дисциплину среди военных и защищать жизнь, здоровье и права военнослужащих.
Военную полицию планируют создать на основе Военной службы правопорядка - это формирование сейчас занимается обеспечением правопорядка и военной дисциплины, но в его юрисдикции только те дела, которые касаются непосредственно ВСУ.
К новосозданному органу перейдут отдельные полномочия ВСП, которая, вероятно, станет одним из подразделений Военной полиции. В Минобороны уверяют, что это позволит достичь совместимости с аналогичными службами стран НАТО.
В целом деятельность Военной полиции должно координировать правительство, однако во время действия военного положения эти обязанности выполняет главнокомандующий ВСУ.
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