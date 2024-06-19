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Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о помощи в случае агрессии

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При этом Путин начал жаловаться на поставки западными странами оружия в Украину

Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о помощи в случае агрессии

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

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Об этом сообщат российские пропагандистские СМИ.

По словам Путина, подписанный документ предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.

Путин при этом начал жаловаться на поставки западными странами оружия в Украину для нанесения ударов по территории России. По его словам, "это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках разного рода международных обязательств".

Напомним, что 19 июня российские пропагандистские издания заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" российской агрессии в Украине во время визита правителя Кремля в КНДР.

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