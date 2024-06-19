Нардеп Костенко: Генштаб сейчас доволен темпами мобилизации

После начала действия в Украине нового закона о мобилизации ее темпы удовлетворяют Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Об этом "Украинской правде" заявил 19 июня секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от фракции "Голос", полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться. Если до конца лета мы увидим, что они [темпы] сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", – сказал он.

Костенко отметил, что на процесс мобилизации следует смотреть "как минимум до конца лета" и уже потом можно решать вопрос о демобилизации.

Нардеп считает, что приблизительный срок готовности соответствующего законопроекта – октябрь 2024 года, но только при условии сохранения текущих тенденций мобилизации.