Минус 1170 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях врага
Более 170 единиц техники
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1170 российских оккупантов. Кроме того, ВСУ вывели из строя 18 ББМ и 45 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.24 ориентировочно составили: личного состава - 530 920 (+1170) человек танков - 7987 (+3) ед; боевых бронированных машин - 15 337 (+18) ед; артиллерийских систем - 14 052 (+45) ед; РСЗО - 1105 (+1) ед; средства ПВО - 859 (+2) ед; самолетов - 359 ед; вертолетов - 326 ед; БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 260 (+39) ед; крылатых ракет - 2298 (+1) ед; кораблей/катеров - 28 ед; подводных лодок - 1 ед; автомобильной техники и автоцистерн - 19 134 (+56) ед; специальной техники - 2357 (+6) ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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