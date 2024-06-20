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Минус 1170 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Более 170 единиц техники

Минус 1170 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1170 российских оккупантов.

Кроме того, ВСУ вывели из строя 18 ББМ и 45 артсистем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 530 920 (+1170) человек

танков - 7987 (+3) ед;

боевых бронированных машин - 15 337 (+18) ед;

артиллерийских систем - 14 052 (+45) ед;

РСЗО - 1105 (+1) ед;

средства ПВО - 859 (+2) ед;

самолетов - 359 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 260 (+39) ед;

крылатых ракет - 2298 (+1) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 19 134 (+56) ед;

специальной техники - 2357 (+6) ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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