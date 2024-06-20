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ПВО ночью уничтожила 27 ударных дронов и 5 ракет

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Сбито 32 из 36 целей

ПВО ночью уничтожила 27 ударных дронов и 5 ракет

фото - reuters

Новина українською
В ночь на 20 июня российская армия атаковала Украину ракетами и беспилотниками разных типов.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Отмечается, что всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

27 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Основное направление удара - Восток Украины, в частности Днепропетровщина.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

В результате противовоздушного боя сбито 32 воздушные цели, в том числе 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, управляемая авиационная ракета Х-59 и 27 беспилотников.
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Опубликовал: Александр Бураков
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