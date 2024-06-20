ПВО ночью уничтожила 27 ударных дронов и 5 ракет
Сбито 32 из 36 целей
фото - reuters
В ночь на 20 июня российская армия атаковала Украину ракетами и беспилотниками разных типов. Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук. Отмечается, что всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА: 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 3 баллистические ракеты "Искандер-М"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59; 27 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара - Восток Украины, в частности Днепропетровщина. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. В результате противовоздушного боя сбито 32 воздушные цели, в том числе 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, управляемая авиационная ракета Х-59 и 27 беспилотников.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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