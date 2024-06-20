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Павлов: Отказаться тренировать Динамо было самым сложным решением в моей карьере

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Специалист вспомнил события почти двадцатилетней давности

Павлов: Отказаться тренировать Динамо было самым сложным решением в моей карьере

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Известный украинский тренер Николай Павлов назвал самое сложное решение в своей тренерской карьере.

- Ваше самое сложное решение за время работы тренером?

- Наверное, это когда я отказался баллотироваться на должность главного тренера киевского "Динамо". После того, как мы стали чемпионами (в 1995 году, Павлов был исполняющим обязанности наставника команды - прим.), я мог выдвигаться и, скорее всего, стал бы главным тренером, но сказал, что я к этому еще не готов.

Не знаю до конца, прав я был тогда или нет. Но, зная, что где-то еще продолжает работать Валерий Васильевич Лобановский, который в перспективе может вернуться, я сказал Григорию Суркису, что на эту должность претендовать не буду. Так оно потом и произошло. Лобановский вернулся и возглавил Динамо.

С Григорием Михайловичем и Игорем Михайловичем Суркисами у меня до сих пор теплые отношения. А с Валерием Васильевичем мы до последних дней его жизни всегда очень плотно общались. Даже на сборы в Ялту вместе с командами ездили", - рассказал Павлов в интервью "Украинскому футболу".

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Николай Павлов Динамо (Киев) тренер
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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