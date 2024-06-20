Масштабная атака на российские НПЗ - взрывы звучали в нескольких регионах. Известны последствия

Российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее.

О взрывах в поселках Енем в Адыгее и Афипское в Краснодарском крае сообщали местные жители. По данным "Baza", атака на Афипский НПЗ началась около 2:30 ночи по местному времени. А на нефтебазу "Лукойла" в Энеме - около 2:40.

"В результате попадания четырех беспилотников (в нефтебазу в Энеми - ред.) произошел взрыв с последующим возгоранием всего металлокаркасного склада присадок бензина АИ-95. Площадь пожара составляла более 1000 квадратных метров. В 6 утра возгорание удалось потушить", - отметил паблик.

Ночью беспилотники атаковали и российскую нефтебазу в Тамбовской области. В результате взрыва загорелся резервуар Платоновской нефтебазы в Расказовском муниципальном округе. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе.

Утром российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что средства российской ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.