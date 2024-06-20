Шевченко - лучший украинский футболист в истории по версии GiveMeSport. Кто вошёл в топ-10?
Бралась во внимание не только история независимой Украины
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Авторитетное британское издание GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших украинских футболистов за всю историю.
Возглавил список лучший бомбардир в истории "жёлто-синих" - легендарный Андрей Шевченко.
Компанию "Шеве" в топ-3 составили обладатель "Золотого мяча"-1975 Олег Блохин и нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Топ-10 украинских игроков за всю историю от GiveMeSport
- Андрей Шевченко
- Олег Блохин
- Сергей Ребров
- Анатолий Тимощук
- Андрей Ярмоленко
- Александр Зинченко
- Виктор Колотов
- Олег Протасов
- Александр Шовковский
- Андрей Пятов
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Александр Бураков
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Джим Слэйд (Харьков)
20.06.2024 в 12:03
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