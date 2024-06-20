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Шевченко - лучший украинский футболист в истории по версии GiveMeSport. Кто вошёл в топ-10?

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Бралась во внимание не только история независимой Украины

Шевченко - лучший украинский футболист в истории по версии GiveMeSport. Кто вошёл в топ-10?

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Авторитетное британское издание GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших украинских футболистов за всю историю.

Возглавил список лучший бомбардир в истории "жёлто-синих" - легендарный Андрей Шевченко.

Компанию "Шеве" в топ-3 составили обладатель "Золотого мяча"-1975 Олег Блохин и нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Топ-10 украинских игроков за всю историю от GiveMeSport

  1. Андрей Шевченко
  2. Олег Блохин
  3. Сергей Ребров
  4. Анатолий Тимощук
  5. Андрей Ярмоленко
  6. Александр Зинченко
  7. Виктор Колотов
  8. Олег Протасов
  9. Александр Шовковский
  10. Андрей Пятов
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
20.06.2024 в 12:03
4-я строчка тимощука - это даже трэшовее, чем отсутствие Беланова
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
20.06.2024 в 12:03
4-я строчка тимощука - это даже трэшовее, чем отсутствие Беланова
Ответить
0
0

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