Первые предоставленные Украине F-16 будут защищать Харьков - The Guardian
Известен приоритет использования истребителей
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Первые самолеты F-16 прибудут в Украину летом. Вероятнее всего, эти истребители будут защищать Харьков от российских ударов КАБами. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 20 июня.
Издание процитировало командующего военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столманн, который ожидает, что этим летом первые истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной.
"Примерно этим летом все выстраивается", - сказал он.
Отмечается, что Украина месяцами ждала, чтобы начать использовать истребители, и надеется, что их внедрение изменит динамику войны, заставит Россию приостановить удары в приграничных регионах.
Авиационные эксперты считают, что Россия будет вынуждена изменить тактику, а украинские военные смогут использовать F-16 против российских самолетов, которые выпускают управляемые авиабомбы с расстояния от 50 до 70 км.
"В течение последних недель Россия широко использовала КАБы против города Харьков, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия", - пишет издание.
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