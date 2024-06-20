Николай Павлов: О судьбоносном напутствии Жиздика и Емца, прыжке с парашюта, роли Робин Гуда и кайфе после бани

Большую часть своей жизни он посвятил любимой игре, отдав ей более полувека как в роли игрока, так и тренера. О его достижениях всем хорошо известно: Павлов как футболист становился чемпионом и бронзовым призером чемпионата СССР в составе днепропетровского "Днепра", а как тренер в чемпионате Украины выигрывал золото с киевским "Динамо", завоевывал серебро и бронзу с тем же "Днепром", а Кубок Украины – с полтавской "Ворсклой". Были и выступления в еврокубках, в том числе в групповой стадии. Что и говорить, вспомнить Николаю Петровичу в футболе есть о чем.

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А каков Павлов вне футбола? Об этом корреспондент UA-Футбол решил узнать, задав юбиляру целый ряд самых разных вопросов в нашей рубрике "Слово за слово".

ПОДАРОК ​​ОТ "ВОРСКЛЫ"

– Как обычно отмечаете юбилеи?

- Последний раз я праздновал День рождения в 2014 году. После этого никогда в родном Киеве личный праздник не отмечал – ездил в Мариуполь. А когда возможности поехать в этот город временно не стало, то праздную в Полтаве или Днепре. За это время ни разу не уезжал за границу. А в этом году тоже не поехал – на чемпионат Европы в Германию. И очень благодарен Андрею Николаевичу Шевченко за то, что понял мою позицию.

- Были ли в вашей жизни Дни рождения, которые навсегда запечатлелись в памяти?

– Последний из тех Дней рождения, который мне очень запомнился, был на мое 55-летие. Мы его праздновали в Ялте. Тогда еще были живы Анатолий Николаевич Заяев, Олег Майданович Бабаев, мой ялтинский друг Вячеслав, который это праздничное мероприятие организовывал. Все остальные гости, которые были на том вечере, слава Богу, живы и здоровы.

- Каким был ваш самый памятный подарок?

– Это выигрыш футболистами "Ворсклы" Кубка Украины в 2009-м. Этим они сделали подарок не только мне, но и моему коллеге по тренерскому штабу Ивану Дмитриевичу Балану, который на следующий день после финального матча с донецким "Шахтером" праздновал 60-летие.

ИЗ ИГРОКОВ – В ТРЕНЕРЫ

– На сколько лет вы себя чувствуете?

- Последние лет десять перед Днем рождения подтягиваюсь на турнике. Накануне, уехав из Киева, подтянулся двенадцать раз. Если кто-нибудь подтянется столько же, тогда я у этого человека спрошу: "А сколько вам лет?" (смеется). Это и будет ответом на вопрос, на сколько лет себя чувствую.

– Старые футбольные травмы дают о себе знать?

– Немного было, когда я закончил тренерскую карьеру. А теперь, когда уже не так нервничаю, большинство последствий травм прошло. Каждый день утром я делаю зарядку десять-пятнадцать минут – вот постепенно от всех травм и отошел. Не играю ведь ни в футбол, ни в другие подобные игры. Только в теннис. Да и то – настольный (улыбается).

– В какой сфере могли бы себя проявить, если бы не футбол?

- О-о-о, даже не знаю... Когда-то я отвечал на этот вопрос, когда закончил карьеру футболиста, то не думал, что стану тренером. Если бы не Геннадий Афанасьевич Жиздик и Владимир Александрович Емец (начальник команды и старший тренер днепропетровского "Днепра" в 80-х годах – прим. авт.). Они мне тогда сказали: "Николай, если не ты, то кто же тогда может быть тренером?". Эти слова я запомнил на всю жизнь. Именно эти люди за меня решили мою судьбу, за что я им очень благодарен.

ЧЕЛОВЕК С БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ

– Из когорты настоящих друзей у вас больше людей по футболу или с детства и юношества?

- Я бы очень хотел, чтобы у меня было больше друзей с детской поры, когда наша дружба была бескорыстной. Хотя у меня много друзей и из футбольной сферы. Но так сложилось, что мы живем в разных городах и поэтому не так часто встречаемся. Из тех людей, с кем много лет вместе работали, есть не только мой коллега, но и друг Иван Балан.

- Каких завистников у вас больше – "белых" или "черных"?

- Надеюсь, что все-таки больше тех друзей, которые завидуют по-белому. Именно к "белым" отношу и себя. Если кто-то лучше меня играл в футбол или тренировал, я всегда завидовал только белой завистью. При этом пытался стать лучше.

- Кому из футбольных людей никогда не подадите руки?

– Есть такие, однако фамилии называть не буду. К счастью, их очень мало.

- Какова была ваша первая футбольная зарплата?

– Шестьдесят советских рублей. Это было в 1972 году в Бресте, когда я играл за команду второй лиги.

- Самая большая сумма премиальных за победу в качестве тренера?

– Это было тогда, когда возглавляемая мной "Ворскла" побеждала "Шахтер", "Днепр" и "Металлист". Ребята тогда зарабатывали максимум по 20 тысяч долларов. Я так делил, что 11-13 футболистов были в равных долях.

УГОЛКИ ДЛЯ ЭКСКУРСОВОДА

- Вы играли и работали в одиннадцати городах – родном Киеве, Бресте, Куйбышеве, Минске, Одессе, Днепропетровске, Никополе, Симферополе, Херсоне, Мариуполе и Полтаве. Экскурсию по какому из них могли бы провести без проблем?

– Два месяца летнего межсезонья я успел поработать еще в одном городе – Алчевске. Правда, до старта чемпионата не дотянул (смеется). А насчет экскурсии… В любом из перечисленных городов мог бы это сделать. В каждом из них у меня были такие уголки, куда хочется возвратиться.

- Случались ли ситуации, когда ваша популярность вам помогала?

- Думаю, что были, да. Особенно когда возникали вопросы, требующие решения. Меня узнавали – и все хорошо решалось. Было так и когда ехал за рулем, нарушая правила. Узнавали – и отпускали. Да и в других ситуациях тоже.

- Какие фобии у вас есть?

– За собой этого не замечал. Во всяком случае, с самолета на парашюте, как мой подопечный Володя Чеснаков из "Ворсклы", я бы не прыгнул. Как-то находясь за границей – в ОАЭ или другой стране он на это решился. Правда вместе с инструктором. Видел это фото, Володя мне присылал его после семейного заграничного отдыха.

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

– Когда последний раз плакали от счастья?

- Хм... Наверное, когда у меня второй внук родился. Гриша появился на свет в 2013-м году.

– Сколько раз в жизни влюблялись?

- Один – и на всю жизнь. Это касается моей жены Валентины.

– Что больше всего цените в женщинах?

– Веру. Веру в меня, веру в наше будущее.

– Есть ли у вас любимые фразы из известных фильмов?

- Бывает, что мне приходят в голову какие-то афоризмы. Но все они – из прочитанных книг.

– Возможно, какая-то ваша фраза стала для подопечных крылатой?

- Часто ребята из тех команд, где я был, вспоминают мои фразы "Это – футбол, это – жизнь" и "Самый большой грех на земле – это неблагодарность". Их употребляю на протяжении всей своей жизни. У меня есть такой принцип: если человек мне сделал добро, а я в два раза больше ему этого же не сделаю, то плохо себя чувствую.

ШАНСОН С ГЛУБОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

– Какой стиль в музыке вам больше по душе?

– Шансон. Слушал его еще до распада СССР. Причем только песни, которые спокойны, медленны и с глубоким содержанием.

– А певцы, певицы, группы?

– Таких, чтобы мне нравились, у меня не было. Да и вообще я – не меломан.

- Есть ли среди ваших знакомых или друзей артисты?

– Е-е-есть. Но не буду называть кто именно. Тем более что друзей из этой среды у меня не много. А вот в советское время друзья среди артистов у меня были, в частности, в Белоруссии. Дружил с певцами, с ними нередко встречались. В составе легендарного ансамбля "Песняры" был барабанщик Александр Демешко, с которым мы дружили еще из Бреста.

– На каком музыкальном инструменте умеете играть?

– Ни на каком.

РЫЦАРЬ ИЗ ФУТБОЛА

- Если бы вам предложили сняться в кино, в какой роли вы смогли бы сыграть с удовольствием?

– (Ненадолго задумавшись). Пожалуй, какого-нибудь рыцаря в историческом фильме. И чтобы по его сюжету я у богатых забирал, а бедным отдавал. Что-то вроде Робин Гуда.

- Любите ли травить анекдоты?

– Нет. Ни травить, ни слушать. Это не мое. Для меня это несерьезно.

– Что вас вынуждает применять мат?

– В последнее время только поведение моих внуков (смеется). Бывает что-то такое вытворят, что я не в состоянии сдержаться. И все же стараюсь держать себя в руках.

- Опаздывали ли вы когда-нибудь на самолет?

– Нет, никогда. И не только на самолет, но и на поезд или пароход тоже. Никогда в жизни никуда не опаздывал. Единственный раз только опоздал – это на первое свидание к будущей жене. Перепутал время (смеется). Даже с водителями, которые у меня были, ни разу не опаздывался.

ДВЕ "ВОЛГИ" ДЛЯ ГРУЗИНОВ

– Какую сумму денег отдали бы, чтобы слетать в космос?

– Никакой! Такого желания у меня нет.

– Боязно?

– (Смеется). Нет-нет, космос – это не для меня.

– Сколько автомобилей поменяли в жизни?

– Как-то я считал. До десяти было – точно!

– Какой был первый?

– "Волга-ГАЗ-24", когда играл в минском "Динамо".

– В советские времена футболисты часто продавали свои авто выходцам из Кавказа или Средней Азии. Вы таким способом хоть раз воспользовались?

– Из трех "Волг", которые были у меня, две продал грузинам.

В ЛАДАХ С ТАМОЖНОЙ

- Что обычно привозили из-за границы во времена СССР?

– Могу сказать, что туда мы везли утюги, чтобы выгодно "толкнуть". А вот назад преимущественно подарки для родителей, родных.

– Проблемы на таможне у вас когда-нибудь возникали?

– Никогда. Ничего запретного я не возил.

– Даже валюту не перевозили?

– Нет. У меня ее никогда в то время и не было. Доллары не покупал. У меня были рубли – их и тратил.

- Застревали когда-нибудь в лифте?

– Да, было однажды. Правда, ненадолго – минут на 25-30. Этот случай произошел в Москве, когда учился в Высшей школе тренеров. К кому-то из москвичей в гости поехали домой, по сто граммов выпили – и потом в лифте застряли. Вот именно этого я боюсь, если упоминать вопрос о фобии. В замкнутом пространстве мне было не очень комфортно.

– В каком возрасте перестали верить в Деда Мороза?

– Хе-хе-хе… Не помню. Довольно долго верил и все ждал встречи с ним (улыбается).

БОРЩ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА

– Какой танец вам удается исполнить лучше всего?

– Я не по танцам. Как и в отношении музыки и песен – это не про меня.

– Неужели и медленный танец не сможете станцевать?

- Почему же? На танцплощадках в молодые годы я бывал, с девушками танцевал медленный танец. А вот ни до вальса, ни до других танцев не доходило.

- Какое блюдо вам никогда не надоедает?

– Довольно долго удивлялся, что Иван Балан по две-три тарелки первого все время ел: то борщ, то суп. А я почему-то их не любил. Но вот когда ушел на пенсию, то красный борщ с чесноком и салом полюбил! А еще если выпить 50-100 грамм водки после бани, то это вообще – такой кайф!

– Из спиртных напитков любите только водку или этот список шире?

– Все зависит от того, в какой ты компании находишься. Все, что пьют в ней, пью и я. В последнее время виски мне стали нравиться. Раньше к этому напитку я как-то не так относился, но сейчас иначе.

КОГДА ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАСПОРТ БЕЗ ДЕЛА

- Какая из зарубежных стран поразила вас больше всего?

– Даже и не запомнил, что именно мне конкретно понравилось. В Европе почти всюду красиво. А вот сколько лет приходилось ездить на тренировочные сборы в Турцию, мне все время нравилось в Анталии. Берег Средиземного моря, комфортабельные отели, рядом футбольные поля. Никуда не нужно было больше ехать. Мне было там хорошо.

- В каком городе на планете вы бы охотно поселились?

- Меня полностью устраивают Осокорки, где я сейчас в Киеве с удовольствием живу. Я ведь вырос неподалеку, на Красном Хуторе.

- Если бы представилась возможность на целый месяц поехать в любую страну мира, чтобы вы выбрали?

- Нет-нет. Вот сейчас никуда мне не хочется ехать. Уже десять лет не уезжал за границу и туда меня совсем не тянет.

В ФУТБОЛЕ – БЕЗ СЕКРЕТОВ

- В какой год и куда бы вы с удовольствием вернулись на машине времени?

– В 1972-й, в Брест. Это был первый мой опыт в команде мастеров. И когда в том же году меня зачислили в ее штат, для меня это было что-то удивительное! Никогда ведь не мечтал, что буду играть в команде мастеров.

- Какой матч в роли игрока является для вас наиболее значимым в карьере?

– Это дебют в национальной сборной. Он был в конце марта 1984 года, когда я получил возможность почти в 30 лет впервые сыграть за главную команду СССР. Хотя о том, что могу когда-нибудь выйти на поле в ее составе, даже и не мечтал! Дебютная игра с немцами, к большому сожалению, была первой и последней для меня в футболке сборной. В нем я получил тяжелую травму, вскоре после которой пришлось завершить активные выступления в футболе.

– Видео того матча сохранилось?

– Да, мне его записали и прислали. Те двадцать минут, которые я провел на поле в том матче, у меня есть.

- Есть ли в футболе секреты, которых вы до сих пор не узнали?

– Думаю, что нет.

- Если бы вам представился случай отмотать ленту жизни на самое ее начало, что изменили бы?

– Думаю, что ничего. Ведь я никогда и не мечтал о том, что у меня будет столько возможностей в футболе – и как футболиста, и как тренера. Есть большой круг людей, с которыми познакомился благодаря футболу и с кем и сейчас поддерживаю связь. Это для меня очень большое достояние.