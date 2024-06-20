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Румыния объявила о передаче Украине своей системы Patriot

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Огорчили в футболе - порадовали в другом месте

Румыния объявила о передаче Украине своей системы Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По результатам заседания Высшего совета обороны Румынии под председательством президента страны Клауса Йоханниса 20 июня было принято решение о передаче Украине одной системы Patriot.

"Учитывая значительное ухудшение ситуации в Украине в результате постоянных массированных атак России против гражданских и гражданской инфраструктуры, в частности энергетической, и последствий этой ситуации для региона, в том числе безопасности Румынии, члены совета в тесной координации с союзниками приняли решение о передаче системы Patriot Украине", - говорится в заявлении.

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В мае Клаус Йоханнис подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны" и настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".

На то время Румыния имела только одну активную систему Patriot, но 14 июня была введена в эксплуатацию вторая система, третья ожидается до конца года, а четвертая - в начале следующего года.

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Источник:
presidency.ro
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
20.06.2024 в 16:25
От того і 3:0?
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Комментарии 5
Zapp Brannigan (Київ)
20.06.2024 в 16:25
От того і 3:0?
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0
1
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Вarcelinius
20.06.2024 в 16:26
Тогда три, ТРИ! "пэтриота" блъ!
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1
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Просто Квашин (Харків)
20.06.2024 в 16:29
блъ - твоя мама... лошара...
 
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0
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Вarcelinius
20.06.2024 в 15:31
И поставят сразу за украинско-румынской границей или возле Харькова, Днепра или Кривого Рога?
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
20.06.2024 в 16:01
будут катсап мачіть тваіх родічєй.. а тєбє ждун нікто нє скажет мєсто установкі... ти же наводчік ракєт...
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