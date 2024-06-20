Румыния объявила о передаче Украине своей системы Patriot
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Getty Images / Global Images Ukraine
По результатам заседания Высшего совета обороны Румынии под председательством президента страны Клауса Йоханниса 20 июня было принято решение о передаче Украине одной системы Patriot.
"Учитывая значительное ухудшение ситуации в Украине в результате постоянных массированных атак России против гражданских и гражданской инфраструктуры, в частности энергетической, и последствий этой ситуации для региона, в том числе безопасности Румынии, члены совета в тесной координации с союзниками приняли решение о передаче системы Patriot Украине", - говорится в заявлении.
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В мае Клаус Йоханнис подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны" и настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".
На то время Румыния имела только одну активную систему Patriot, но 14 июня была введена в эксплуатацию вторая система, третья ожидается до конца года, а четвертая - в начале следующего года.
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