После соглашений России и КНДР Южная Корея пересмотрит вопрос поставки оружия в Украину

После подписания пакта о взаимной обороне в случае войны между КНДР и Россией, Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия в Украину.

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Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Yonhap News.

Правительство Южной Кореи раскритиковало соглашение между Россией и Северной Кореей. Также в Сеуле отметили, что намерены пересмотреть вопрос военной помощи Украине.

"Правительство четко подчеркивает, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее увеличить свою военную мощь, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и подлежит мониторингу и санкциям со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении канцелярии президента.

Представитель южнокорейского президента намекнул, что поставки систем вооружения для ВСУ могут быть увеличены в будущем.

Напомним, диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.