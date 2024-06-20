  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. После соглашений России и КНДР Южная Корея пересмотрит вопрос поставки оружия в Украину
В тренде

После соглашений России и КНДР Южная Корея пересмотрит вопрос поставки оружия в Украину

Общие новости

Недавно Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

После соглашений России и КНДР Южная Корея пересмотрит вопрос поставки оружия в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

После подписания пакта о взаимной обороне в случае войны между КНДР и Россией, Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия в Украину.

Читайте такжеРумыния объявила о передаче Украине своей системы Patriot

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Yonhap News.

Правительство Южной Кореи раскритиковало соглашение между Россией и Северной Кореей. Также в Сеуле отметили, что намерены пересмотреть вопрос военной помощи Украине.

"Правительство четко подчеркивает, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее увеличить свою военную мощь, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и подлежит мониторингу и санкциям со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении канцелярии президента.

Представитель южнокорейского президента намекнул, что поставки систем вооружения для ВСУ могут быть увеличены в будущем.

Напомним, диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

По теме
yellow-arrow
Румыния объявила о передаче Украине своей системы Patriot
yellow-arrow
Первые предоставленные Украине F-16 будут защищать Харьков - The Guardian
yellow-arrow
Шевченко - лучший украинский футболист в истории по версии GiveMeSport. Кто вошёл в топ-10?
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости