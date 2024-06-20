Николай Павлов: По тренерской работе вообще не скучаю - надо было заканчивать тренировать лет на пять раньше
Слишком много энергии отбирает футбол
Известный украинский тренер Николай Павлов, который сегодня празднует 70-летие, рассказал о том, почему он не планирует возвращаться к тренерской деятельности.
— А вы сейчас читаете, что сейчас о вас пишут?
— Безусловно. Я в курсе всех событий, о которых говорят и пишут в прессе. У меня есть айпад. Утром, когда встаю, выпиваю чашку кофе и обязательно смотрю новости. Сейчас лента новостей постоянно меняется, поэтому просматриваю ее вечером и днем.
— Какие последние самые нелепые слухи вы о себе слышали?
— Бессмысленные? Никаких. Ведь я не делал никаких глупых поступков, чтобы обо мне писали какие-то нелепые вещи. Когда закончил тренировать, некоторое время что-то писали, что меня вроде бы, кто-то куда-то приглашает. Но я быстро сделал официальное заявление, что окончательно закончил тренерскую деятельность. Через несколько месяцев прекратились все эти разговоры.
— А вас куда-то после 2015 года приглашали?
— Приглашали. Но кто и куда, я не буду говорить. Это актуально сейчас писать о молодых действующих тренерах, которых постоянно то туда, то сюда приглашают. Меня тренировать уже давно никто никуда не приглашает.
— Скучаете по тренерской работе ?
— Не скучаю вообще. Считаю, что мне надо было заканчивать тренировать лет на пять раньше. Слишком много энергии у меня отбирал футбол.
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