Николай Павлов: По тренерской работе вообще не скучаю - надо было заканчивать тренировать лет на пять раньше

Известный украинский тренер Николай Павлов, который сегодня празднует 70-летие, рассказал о том, почему он не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

— А вы сейчас читаете, что сейчас о вас пишут?

— Безусловно. Я в курсе всех событий, о которых говорят и пишут в прессе. У меня есть айпад. Утром, когда встаю, выпиваю чашку кофе и обязательно смотрю новости. Сейчас лента новостей постоянно меняется, поэтому просматриваю ее вечером и днем.

— Какие последние самые нелепые слухи вы о себе слышали?

— Бессмысленные? Никаких. Ведь я не делал никаких глупых поступков, чтобы обо мне писали какие-то нелепые вещи. Когда закончил тренировать, некоторое время что-то писали, что меня вроде бы, кто-то куда-то приглашает. Но я быстро сделал официальное заявление, что окончательно закончил тренерскую деятельность. Через несколько месяцев прекратились все эти разговоры.

— А вас куда-то после 2015 года приглашали?

— Приглашали. Но кто и куда, я не буду говорить. Это актуально сейчас писать о молодых действующих тренерах, которых постоянно то туда, то сюда приглашают. Меня тренировать уже давно никто никуда не приглашает.

— Скучаете по тренерской работе ?

— Не скучаю вообще. Считаю, что мне надо было заканчивать тренировать лет на пять раньше. Слишком много энергии у меня отбирал футбол.