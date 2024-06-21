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Более 1000 оккупантов и 54 артсистемы - обновленные потери России в войне с Украиной

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Выведено из строя уже более 8 тысяч танков

Более 1000 оккупантов и 54 артсистемы - обновленные потери России в войне с Украиной

Роман Чоп

Новина українською

За последние сутки украинские силы уничтожили 1060 оккупантов, 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы и другую технику.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 531980 (+1060) человек
  • танков - 8001 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин - 15372 (+35) ед;
  • артиллерийских систем - 14106 (+54) ед;
  • РСЗО - 1106 (+1) ед;
  • средства ПВО - 861 (+2) ед;
  • самолетов - 359 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 260 ед;
  • крылатых ракет - 2298 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19181 (+47) ед;
  • специальной техники - 2367 ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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