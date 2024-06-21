Силы ПВО сбили ночью четыре управляемые авиационные ракеты
Работали в двух областях
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В ночь на 21 июня российские военные нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях", - сказано в сообщении.
Российские военные регулярно из различных видов вооружения - ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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