Атака на Краснодар, Волгоград и не только. Минобороны врага заявляет о более 110 запущенных дронов

В ночь на 21 июня Россию и оккупированный Крым массированно атаковали дроны: известно о вероятных атаках по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ, а также по целям в Ейске, где расположен военный аэродром, и в оккупированном Севастополе.

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Кроме того, взрывы слышали в также в Волгограде, Краснодаре, возле поселка Энем в Республике Адыгея, где расположена крупная нефтебаза.

На видео, распространенных в сети, видно, что после атаки дронов в районе военного аэродрома в городе Ейск начался пожар.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о пожаре на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего пострадали два человека. В ведомстве добавили, что возгорание уже ликвидировано.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом. В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников.

Российское Министерство обороны традиционно пыталось отрапортовать об успешной работе ПВО, одновременно признав масштабную атаку с использованием якобы более 110 беспилотников и нескольких морских дронов. В сообщении Минобороны РФ заявлено о том, что над территорией оккупированного Крыма и над акваторией Черного моря было якобы "перехвачено и уничтожено" 70 БПЛА, над территорией Краснодарского края РФ — 43 БПЛА, над территорией Волгоградской области РФ еще один беспилотник.