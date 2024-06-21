Атака на Краснодар, Волгоград и не только. Минобороны врага заявляет о более 110 запущенных дронов
Было много бавовны
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В ночь на 21 июня Россию и оккупированный Крым массированно атаковали дроны: известно о вероятных атаках по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ, а также по целям в Ейске, где расположен военный аэродром, и в оккупированном Севастополе.
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Кроме того, взрывы слышали в также в Волгограде, Краснодаре, возле поселка Энем в Республике Адыгея, где расположена крупная нефтебаза.
На видео, распространенных в сети, видно, что после атаки дронов в районе военного аэродрома в городе Ейск начался пожар.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о пожаре на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего пострадали два человека. В ведомстве добавили, что возгорание уже ликвидировано.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом. В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников.
Российское Министерство обороны традиционно пыталось отрапортовать об успешной работе ПВО, одновременно признав масштабную атаку с использованием якобы более 110 беспилотников и нескольких морских дронов. В сообщении Минобороны РФ заявлено о том, что над территорией оккупированного Крыма и над акваторией Черного моря было якобы "перехвачено и уничтожено" 70 БПЛА, над территорией Краснодарского края РФ — 43 БПЛА, над территорией Волгоградской области РФ еще один беспилотник.
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