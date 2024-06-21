США разрешили бить их оружием не только вблизи Харьковщины

В США заявили, что Украина может применять американское оружие для ударов по российским силам, которые находят на территории РФ и не только вблизи Харьковской области.

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в интервью PBS, что соглашение с Украиной об ударах американским оружием по России распространяется на "любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить больше украинской территории".

"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, есть смысл лишь в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней через границу", - добавил Салливан.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что американское оружие не должно использоваться Украиной для ударов вглубь России на 320 километров, по Москве или Кремлю.