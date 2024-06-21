Совет ЕС согласовал дату начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой
Уже на следующей неделе
фото из свободных источников
Евросоюз одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы и подтвердил дату запуска переговоров. Об этом сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в пятницу, 21 июня.
"Совет ЕС одобрил общие позиции Евросоюза, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге", - говорится в заявлении.
Сообщается, что Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой - на 18:00.
Как известно, Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года и уже в июне этого же года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
???????????????? The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024
This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:
· 15:30 - IGC with Ukraine
· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS
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