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Совет ЕС согласовал дату начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой

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Совет ЕС согласовал дату начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой

фото из свободных источников

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Евросоюз одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы и подтвердил дату запуска переговоров. Об этом сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в пятницу, 21 июня.

"Совет ЕС одобрил общие позиции Евросоюза, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой - на 18:00.

Как известно, Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года и уже в июне этого же года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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Опубликовал: Александр Бураков
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