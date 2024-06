Совет ЕС согласовал дату начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой

Евросоюз одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы и подтвердил дату запуска переговоров. Об этом сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в пятницу, 21 июня.

Сообщается, что Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой - на 18:00.

Как известно, Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года и уже в июне этого же года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

???????????????? The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS