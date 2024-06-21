Российские ПВО сбили свой вертолет Ка-29 под Анапой: весь экипаж погиб
"Вторая армия мира" до сих пор не способна наладить систему распознавания "свой-чужой"
фото из свободных источников
Ряд российских "военкоров" заявили, что российская противовоздушная оборона сбила собственный вертолет Черноморского флота РФ Ка-29 под Анапой в Краснодарском крае РФ. Штатный экипаж погиб.
Так, один из российских военкоров Егор Гузенко (Тринадцатый) сообщил, что российский вертолет Ка-29 сбит российской же ПВО под Анапой, и что ликвидированы 4 члена экипажа.
Отмечается, что удар по Ка-29 нанес российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Заявляется, что "вторая армия мира" до сих пор не способна наладить систему распознавания "свой-чужой", а радары комплекса "Панцирь-С1" неспособны отличить огромный вертолет от дрона.
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