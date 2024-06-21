СБУ и ВСУ ночью ударили по местам хранения Шахедов
Удар был нанесен ночью 21 июня
фото из свободных источников
СБУ совместно с ВСУ ночью 21 июня ударили по местам хранения и подготовки к применению российских беспилотников "Shahed".
Об этом сообщает Генштаб.
"Также, сегодня ночью (21 июня - ред.) Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что по результатам боевой работы зафиксировали серию взрывов и пожар с последующей детонацией.
Напомним, что также силы обороны ночью беспилотниками атаковали 4 российские нефтеперерабатывающие заводы и ударили по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки РФ в Брянской области и Крыму.
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