СБУ и ВСУ ночью ударили по местам хранения Шахедов

СБУ совместно с ВСУ ночью 21 июня ударили по местам хранения и подготовки к применению российских беспилотников "Shahed".

Об этом сообщает Генштаб.

"Также, сегодня ночью (21 июня - ред.) Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что по результатам боевой работы зафиксировали серию взрывов и пожар с последующей детонацией.

Напомним, что также силы обороны ночью беспилотниками атаковали 4 российские нефтеперерабатывающие заводы и ударили по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки РФ в Брянской области и Крыму.