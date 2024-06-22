Украина обыграла Словакию, Нидерланды и Франция сильнейшего не выявили. Главные новости за 21 июня

Команда Реброва пропустила первой, но голы Шапаренко и Яремчука приносят украинцам волевую победу. Роман обошел Реброва и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборной Украины. Шапаренко стал лучшим игроком матча по версии УЕФА (гол + пас). Наша команда набрала свои первые три очка на турнире и поднялась на второе место в группе. Правда, при этом свой поединок второго тура еще не сыграли Бельгия и Румыния.

1:3 в пользу Das Team. "Гости" первыми открыли счет, правда, поляки отыгрались еще до перерыва. Но во втором тайме Австрия методично достигла своего, шаг за шагом. Сначала Арнаутович своим умным движением позволил отличиться Баумгартнеру, а затем реализовал пенальти в ворота Польши.

В ночь с 20 на 21 июня начался еще один международный турнир – Копа Америка. На матче-открытии действующие чемпионы мира оказались сильнее канадцев (2:0). Аргентина выиграла свой первый стартовый матч в официальном турнире под руководством Скалони. До этого "бело-голубые" имели три неудачи: на Копа Америка-2019 (0:2 против Колумбии), Копа Америка-2021 (1:1 против Чили) и на Чемпионате мира 2022 (1:2 против Саудовской Аравии).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Полесье" объявило о подписании центрального защитника "Кривбасса" Даниила Бескоровайного. Об этом сообщил официальный сайт житомирского клуба. Срок действия контракта между сторонами рассчитан на 3 года. В прошлом сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах в украинской Премьер-лиге и отметился тремя забитыми мячами.

Команды голов не забивали, хотя моменты были, и немало. Мяч побывал в сетке "триколор" после одной из атак "Оранье", но Энтони Тейлор и его бригада справедливо зафиксировали офсайд в эпизоде. Нидерланды и Франция имеют по 4 очка после 2 туров. Австрия – третья с 3 баллами. У Польши зачетных пунктов нет.