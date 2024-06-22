Беспокойная ночь. Воздушные силы сообщили о сбитии большинства ракет и БПЛА за начало дня
Враг массированно атаковал с воздуха
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных областях Украины. Применялись ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".
Воздушные Силы Украины сообщают об ущербе: 7/10 крылатых ракет Х-101/Х-555; 1/2 крылатую ракету Искандер-К"; 4/4 крылатых ракет "Калибр"; 13/13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Запуски проходили из Саратовской области, Приморско-Ахтарской (РФ), Крыма и акватории Черного моря. Об этом сказал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Источник:Микола Олещук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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