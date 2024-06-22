Минус 1110 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям врага
Достижения за прошедший день
Генштаб ЗСУ
За последние сутки украинские силы уничтожили 1110 оккупантов, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем и другую технику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 22.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - 533090 (+1110) человек ликвидировано
- танков - 8009 (+8)
- боевых бронированных машин - 15383 (+11)
- артиллерийских систем - 14188 (+28)
- РСЗВ - 1106 (0)
- средства ПВО - 861 (0)
- самолетов - 359 (0)
- вертолетов - 326 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11305 (+15)
- крылатые ракеты - 2302 (+4)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 19204 (+23)
- специальная техника - 2369 (+2)
УВАГА! Загальна цифра втрат противника у БпЛА оперативно тактичного рівня подана з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі.— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) June 22, 2024
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали: pic.twitter.com/u0hR2mtPXR
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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