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Минус 1110 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям врага

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Минус 1110 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям врага

Генштаб ЗСУ

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За последние сутки украинские силы уничтожили 1110 оккупантов, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем и другую технику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 22.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 533090 (+1110) человек ликвидировано
  • танков - 8009 (+8)
  • боевых бронированных машин - 15383 (+11)
  • артиллерийских систем - 14188 (+28)
  • РСЗВ - 1106 (0)
  • средства ПВО - 861 (0)
  • самолетов - 359 (0)
  • вертолетов - 326 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11305 (+15)
  • крылатые ракеты - 2302 (+4)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19204 (+23)
  • специальная техника - 2369 (+2)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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