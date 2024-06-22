Днепр-1 близок к прекращению существования - источник

Журналист и инсайдер Игорь Бурбас сообщил в собственной программе BurBuzz, что по его информации "Днепр-1" очень скоро может прекратить существование. Есть вероятность, что клуб не начнет сезон 2024/25 годов.

"Днепр-1" может не сыграть даже эти матчи с "Академией Пушкаша", и мы можем остаться без одного клуба в еврокубках уже сейчас на старте.

По моей информации, "Днепр-1", скорее всего, доживает последние дни своей жизни, своей истории. Состава нет, все почти разбежались. Я так готовясь к программе посчитал, кто еще до сих пор на контракте и насчитал 11 футболистов - Кинарейкин, Юрчук, Леднев, Третьяков, Сарапий, Рубчинский, Горин, Гаджиев, Кивинда, где-то там еще двое игроков остались в U-19. U-19 даже все разбежалось.

Команде обещали, как минимум, до конца этого месяца погасить долг за январь. Не погасили до сих пор, насколько я знаю. Проблема есть финансовая, потому что ее не выплачивают. Сейчас клуб капитализирует по сути финансы, продавая футболистов. Распродает весь свой актив, все, что сейчас имеет. Всех футболистов, которые больше всего стоят.

Почему не отдают долги? Пока не отдают, потому что нет команды с горы. Поэтому единственному владельцу, который сейчас, к сожалению, не имеет доступа к свободе, передали, что вот у нас есть деньги, мы можем дальше двигаться, дайте ваше согласие. И сказали, что неделю ждут от него ответа, какие вообще дальше могут быть перспективы жизнедеятельности "Днепра-1".

На базе нет никого, на всех полях выгорела трава. За ней не ухаживают агрономы, пять агрономов есть - одного забрали на войну ТЦК, четыре другие говорят, что не получают зарплату с января", - сказал Бурбас.