Мудрик, Ярмолюк, Забарный и Желизко не поедут на Олимпиаду - источник

Журналист и инсайдер Игорь Бурбас в собственной программе на YouTube BurBuzz сообщил, что в УАФ поступили письма от 4-х иностранных клубов, в которых сказано, что они не отпускают своих украинских футболистов на Олимпиаду.

Речь идет о защитнике "Борнмута" Илье Забарном, полузащитнике "Лехии" Иване Желизке, вингере "Брентфорда" Егоре Ярмолюке и вингере "Челси" Михаиле Мудрике. Клубы хотят, чтобы игроки хорошо подготовились к началу нового сезона в расположении своих команд.

"Динамо" точно отпустит на турнир полузащитников Максима Брагару и Николая Михайленко. Решение по Назарию Волошину еще не принято.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 24 июля по 9 августа. Впервые в истории на него отобралась Украина.