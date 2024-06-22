Мудрик, Ярмолюк, Забарный и Желизко не поедут на Олимпиаду - источник
Также известно, кого уже отпустили
РБК
Журналист и инсайдер Игорь Бурбас в собственной программе на YouTube BurBuzz сообщил, что в УАФ поступили письма от 4-х иностранных клубов, в которых сказано, что они не отпускают своих украинских футболистов на Олимпиаду.
Речь идет о защитнике "Борнмута" Илье Забарном, полузащитнике "Лехии" Иване Желизке, вингере "Брентфорда" Егоре Ярмолюке и вингере "Челси" Михаиле Мудрике. Клубы хотят, чтобы игроки хорошо подготовились к началу нового сезона в расположении своих команд.
"Динамо" точно отпустит на турнир полузащитников Максима Брагару и Николая Михайленко. Решение по Назарию Волошину еще не принято.
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 24 июля по 9 августа. Впервые в истории на него отобралась Украина.
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