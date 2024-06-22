Бескоровайный: Думаю, Полесье будет ставить перед собой цель – занять только 1-ое место

Защитник Даниил Бескоровайный недавно перешел из "Кривбасса" в "Полесье". Игрок рассказал, как уходил из криворожского клуба, почему выбрал житомирян, а также указал на цели в новом сезоне.

- Как тебя в Кривом Роге провожали в "Полесье"? Возможно, Вернидуб какое-то руководство дал, что-то порекомендовал?

– Все отнеслись хорошо. Сказали, что желают мне только удачи, хотят, чтобы я развивался и двигался дальше, поэтому все хорошо. Провожали очень тепло, ни у кого нет обиды, что я меняю родной клуб на что-то другое. Все понимают, что я еще молодой игрок, а в "Полесье" строится качественный проект, который позволяет развиваться, а я хочу развиваться.

– Почему ты выбрал этот проект? Чем тебе понравился проект "Полесье"?

- Могу сказать коротко – это развитие. Я вижу, что клуб недавно только создался, но уже делает шаг. Я думаю, что развитие здесь стоит на первом плане.

- Когда ты еще находился в "Кривбассе", как со стороны воспринималось "Полесье"? Ты следил, слышал о них, какими были впечатления?

- Когда начался сезон и "Полесье" уже было в Высшей Лиге, хотя еще даже в Первой Лиге все понимали, что пришла амбициозная команда, желающая одерживать победы. Даже по первому кругу мы могли увидеть, что "Полесье" давало очень хорошие результаты. Чуть-чуть там что-то не удавалось уже во втором круге, но команда получила 5-е место, что дает ей возможность играть в Лиге Конференций. Я думаю, для первого сезона это очень хороший результат. Полагаю, что житомиряне будут двигаться только вперед и будут ставить перед собой только амбициозные цели. Мне кажется, что чемпионство тоже возможно. Сейчас чемпионат ровнее и с каждым мы можем играть. Думаю, "Полесье" будет ставить перед собой цель – занять только первое место.

– Какими тебе вспоминаются поединки против "Полесья"?

– Последнюю игру очень помню, потому что играли под сирену 2 дня. Но если брать, например, матч в первом круге, то мы понимали, что приехали играть с качественной командой и было очень тяжело. Мы забили первыми, но в моей памяти в первом тайме именно "Полесье" было острее, потому что у них было больше моментов. Но уже во втором тайме игра была более ровной, поэтому итоговый результат 1:1 был закономерен.

- Ты впервые попал в тренировочный центр "Полесье", подевались впечатлениями: как тебе, что больше всего понравилось, что больше всего бросилось в глаза?

- Я хотел бы поблагодарить президента, который создает эти условия для игроков – это очень круто. Даже сейчас мы понимаем, что в нашей стране трудные времена. То что это строится – ну это круто, возможно, я еще не все увидел, но я уж очень доволен тем, что успел посмотреть.

– Опиши знакомство с главным тренером, которым он тогда показался? Возможно, была индивидуальная беседа, что он сказал ключевого?

– Индивидуальной беседы еще не было. Я думаю, что это будет с процессом, будут какие-то подсказки, потому что мы развиваемся. Я думаю, что он видит игру немного по-другому, он точно будет давать наставления. Я увидел в тренере, что он фанат своего дела, если мы будем прислушиваться к нему, то я думаю, что все получится.

– Какой футбол он хочет видеть в исполнении своей команды?

– Мне кажется, он хочет видеть атакующий, агрессивный футбол с быстрыми переходами, при этом надо, чтобы он был умным. Иногда мы понимаем, что игра может не складываться, поэтому мы должны быть умными и сбалансированными, и тогда у нас все будет получаться.

– С командными целями мы разобрались: чем выше, тем лучше. Ставишь ли ты на сезон для себя какие-нибудь персональные, личные цели?

– Конечно, я ставлю перед собой цели. Но сначала есть командные цели – для меня команда – это в первую очередь. Командные результаты – это самое главное. Я хочу одерживать в каждом матче победы, но если об индивидуальных целях, то я хочу показывать качественный футбол и стремиться к наивысшему развитию. Я думаю, для меня развитие – это бороться за место в сборной, а также чтобы мы с "Полисьем" очень хорошо выступали в Лиге Конференций.