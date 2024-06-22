Немчанинов рассматривает клуб из Второй лиги как вариант продолжения карьеры
На первый план выходит вопрос удобства для семьи
Фото: ФК Минай
Защитник Дмитрий Немчанинов этим летом покинул "Минай", вылетевший в Первую лигу. 34-летний игрок рассказал не собирается ли, вдруг, завершать карьеру.
"Нет, я чувствую себя хорошо для своего возраста. Уверен, что никто из тренеров, с которыми я работал в прошлом сезоне, не скажет, что я уже стар. Есть силы еще играть.
У меня есть приглашение от закарпатской команды "Вильхивци", которая будет дебютировать во Второй лиге. Это амбициозный клуб, который ставит целью повыситься в классе. Мне это интересно. Тем более, моя семья останется в Закарпатье, где у меня дети ходят в школу и садик. Это самый лучший вариант", - сказал Дмитрий.
Немчанинов провел за "Минай" 51 матч. Он вошел в тройку футболистов клуба по наибольшему количеству игр в УПЛ.
Популярное сейчас
- Днепр-1 близок к прекращению существования - источник
- Дубравка: Второй гол – прекрасное первое касание нападающего
- Левченко: Если бы не Трубин – мы бы сейчас не радовались. Он нас вытащил за уши
- Ужасная игра Украины, сенсационное поражение Бельгии, победа Франции. Главные новости за 17 июня
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО