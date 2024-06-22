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Немчанинов рассматривает клуб из Второй лиги как вариант продолжения карьеры

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На первый план выходит вопрос удобства для семьи

Немчанинов рассматривает клуб из Второй лиги как вариант продолжения карьеры

Фото: ФК Минай

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Защитник Дмитрий Немчанинов этим летом покинул "Минай", вылетевший в Первую лигу. 34-летний игрок рассказал не собирается ли, вдруг, завершать карьеру.

"Нет, я чувствую себя хорошо для своего возраста. Уверен, что никто из тренеров, с которыми я работал в прошлом сезоне, не скажет, что я уже стар. Есть силы еще играть.

У меня есть приглашение от закарпатской команды "Вильхивци", которая будет дебютировать во Второй лиге. Это амбициозный клуб, который ставит целью повыситься в классе. Мне это интересно. Тем более, моя семья останется в Закарпатье, где у меня дети ходят в школу и садик. Это самый лучший вариант", - сказал Дмитрий.

Немчанинов провел за "Минай" 51 матч. Он вошел в тройку футболистов клуба по наибольшему количеству игр в УПЛ.

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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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