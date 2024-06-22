Дибанго: Я очень счастлив. Вызов в сборную Камеруна – очень важный этап для меня

Защитник криворожского "Кривбасса" Иван Дибанго поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную Камеруна и звания лучшего футболиста команды по завершению сезона.

– Иван, ты впервые был в расположении национальной сборной. Как для тебя атмосфера?

– Это было просто незабываемо. Я очень счастлив. Вызов в сборную Камеруна – очень важный этап для меня. Да, дебютировать пока не удалось, но все впереди. Буду продолжать плодотворно работать, чтобы получить следующий шанс.

– Как тебя встретили и поздравили в коллективе?

- Все великолепно. Почувствовал себя как дома. Никакого давления со стороны старших. Напротив – партнеры делают все для того, чтобы новички чувствовали себя комфортно.

– Болельщики выбрали тебя лучшим футболистом сезона. Как прокомментируешь это признание?

- Признаюсь, когда узнал это, то был очень взволнован. Хочу поблагодарить клуб , тренеров и партнеров за доверие, болельщиков за этот выбор. Я посвящаю эту награду всем товарищам по команде, потому что, как я всегда говорю, мы все равны. У нас крутой коллектив. Верю, что в следующем сезоне мы будем еще более сплоченными. Впереди – много новых вызовов, и мы должны быть готовы к ним на все сто процентов.