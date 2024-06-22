"Мы встречались, общались, я уже видел контракт даже, но что-то не получилось": Бескоровайный - о том, как мог перейти в Лацио и Селтик

Защитник "Полесья" Даниил Бескоровайный рассказал о важнейших этапах в собственной карьере и вспомнил, как в свое время мог перейти в "Лацио" и "Селтик".

- Сейчас это самый сильный Даниил Бескоровайный в своей футбольной карьере?

- Я думаю, ментально и физически – да. Ментально, потому что я уже вырос, мне 25 лет и я уже сбалансированный игрок, а физически – чувствую себя гораздо лучше, чем раньше, потому что набрал немножко мышечной массы. Знаете, ты совершенствуешься со временем, поэтому сейчас думаю, что я в лучшем состоянии.

- Ты лучше раскрылся в "Кривбассе", или все-таки выделишь зарубежный период?

- Думаю, что лучшим был заграничный период.

– Где именно?

- В словацком футбольном клубе "ДАК 1904". Я думаю, я тогда очень хорошо выступал и там впервые имел хорошие предложения продолжения своей карьеры, но здоровье немножко помешало мне. Я тогда получил тяжелую травму, поэтому кое-что не получилось. Потом уже были другие клубы, и я оказался в "Кривбассе". Думаю, в Кривом Роге я тоже показал очень хороший уровень, но у меня все еще впереди.

- Писали, что ты мог перейти в "Селтик" и "Лацио", это правда?

– "Лацио" было предложено после Чемпионата Мира. Даже этот человек приезжал во Львов, мы встречались, общались, я уже видел контракт даже, но что-то даже не получилось. Если мы говорим о "Селтике", то уже были куплены билеты на самолет, но что-то тоже не получилось там. Знаю, что была проблема с агентами – что-то не договорились там между собой.

– На тот момент очень жалел, что не срослось?

- Ну естественно. Хотелось перейти к качественной команде. Думаю, я бы раскрылся немного лучше, наверное. Но, знаете, это жизнь и не надо оглядываться назад, нужно идти только вперед.

– Пик популярности был именно после выигранного Чемпионата Мира?

– Я думаю, что да. Да, это был этот период.

- 15 июня исполнилось ровно 5 лет, когда ваша команда стала чемпионом мира. Что дал твоей карьере этот титул Чемпиона Мира U20?

– Да он все дал. Он дал, во-первых, имя, потому что как бы ни было, но когда ты Чемпион Мира, тебе немного легче находиться и коммуникировать в команде. К примеру, если ты чемпион мира, тебе это дает очень хорошие дивиденды в институте. Когда я учился, я мог прийти в институт и с ректором спокойно говорить. Он говорил: "ты для нас как звездочка ты даешь для института какие-то баллы". В институте даже был портрет мой, да.